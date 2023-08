Kwanini paka weusi wanahusishwa na uchawi na bahati mbaya?

Rekodi zilizoandikwa huhusisha paka weusi na uchawi tangu karne ya 13 wakati hati rasmi ya kanisa inayoitwa “Vox in Rama” ilipotolewa na Papa Gregory IX mnamo Juni 13, 1233. “Ndani yake, paka weusi walitangazwa kuwa mwili wa Shetani. ,” asema Layla Morgan Wilde, mwandishi wa Black Cats Tell: True Tales And Inspiring Images.