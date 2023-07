Je, mvutano nchini Mali unaweza kudhoofisha Umoja wa Mataifa barani Afrika?

Dakika 23 zilizopita

Wakati viongozi wa Afrika wanakutana huko St Petersburg kwa mkutano wao na Urusi, kuongezeka kwa mvutano katika moja ya mataifa masikini zaidi duniani kutakuwa msingi wa ajenda.

Uhusiano mbaya wa Mali na mkoloni wa zamani Ufaransa na washirika wengine wa Magharibi pamoja na ushawishi unaoongezeka wa kampuni ya kijeshi ya binafsi ya Urusi Wagner, umesababisha vikwazo vya Marekani na kuanguka kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa.

Pia ilichochea ukuaji wa vuguvugu la kiraia la Yerewolo, ambalo limekuwa likipeleka ujumbe wa Urusi katika mitaa ya Mali, ikiwa ni pamoja na kuhamasisha uwepo wa mamluki wa Wagner ambao wamekuwa wakifanya kazi nchini humo tangu mwishoni mwa 2021.

Ni nini kimekuwa kikitokea nchini Mali?

Mali imekuwa ikipambana na uasi wa jihadi tangu mwaka 2012 ulioafikiwa na mapinduzi mawili ya kijeshi tangu Agosti 2020, licha ya kuungwa mkono na Ufaransa na Umoja wa Mataifa.

Wiki hii Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya maafisa watatu wakuu wa Mali wanaosemekana kuratibu kuenea kwa Wagner. Hao ni waziri wa ulinzi wa Mali, mkuu wa jeshi la anga na naibu mkuu wa majeshi.

Uingereza pia imewawekea vikwazo watu 13 wenye uhusiano na Wagner nchini Mali, pamoja na Jamhuri ya Afrika ya Kati na Sudan.

Kikosi cha wanajeshi 13,000 wa Umoja wa Mataifa nchini Mali (Minusma) kiliondoka baada ya miaka 10 ya juhudi zisizofanikiwa za kuleta utulivu katika taifa la Sahel ambalo limekuwa kitovu cha machafuko ya wanajihadi na machafuko ya kisiasa.

Tangu wanajeshi wa Ufaransa waondoke nchini Mali mwezi uliopita wa Agosti na hitaji la baadaye la kuondolewa kwa Minusma, serikali ya Mali, ambayo ilichukua mamlaka mnamo Mei 2021, imezidi kuigeukia Wagner.

Wagner inafikiriwa kuwa sasa na wanajeshi 1,000 katika taifa hilo la Sahel.

Je, harakati za Yerewolo zinasimamia nini?

Yerewolo ina maana ya "kujitosheleza" katika lingua franka ya Mali, Bambara. Iliundwa mnamo 2019 na mwanaharakati, Adama Ben Diarra, anayejulikana pia kama "Ben the Brain", mjumbe wa Baraza la Kitaifa la Mpito la Mali (CNT).

Ni kikundi chenye itikadi kali cha Kiafrika nchini Mali, kauli mbiu yake, "debout sur les remparts" , ni mstari kutoka kwenye wimbo wa taifa wa Mali, ambao unajulikana kuwa karibu na jeshi la junta linalotawala.

Imezidi kukubali kutumia hotuba za kujitawala na matamshi yanayoiunga mkono Urusi kutoa wito wa kufukuzwa kwa vikosi vya Ufaransa na Umoja wa Mataifa vilivyopo nchini Mali.

Maandamano makali ya kundi hilo yalichochea uhasama wa umma na kisiasa ambao ulisababisha kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa wa Operesheni Barkhane ambao walikuwa wakisaidia mataifa matano ya Sahel yanayokabiliana na mashambulizi ya Islamic State na al-Qaeda kutoka Mali mwaka jana.

Kiongozi wa kundi hili ni nani?

Mhusika mkuu wa Yerewolo, Adama Diarra, amekuwa kwenye usukani wa kundi hilo la kuunga mkono Urusi na Ufaransa.

Akiwa amezaliwa katika mji wa Kati, ulioko kilomita kumi na tano kaskazini mwa Bamako, Bw. Diarra alikuwa mratibu katika shule ya upili na alianza harakati zake kama mwanaharakati wa vyama vya wafanyakazi katika mji alikozaliwa kabla ya kupata shahada ya kwanza katika sayansi ya siasa na sheria.

Anajiona kuwa mfuasi wa rais wa kwanza wa Mali Modibo Keïta ambaye alipigania uhuru kutoka kwa Ufaransa katika miaka ya 60, Bw Diarra anajitambulisha kama mwanamapinduzi ambaye amekuja kuwakomboa watu wa Mali kutoka kwenye ushawishi wa kigeni.

Alikuwa mmoja wa maofisa watano wa serikali ya mpito walioidhinishwa na Umoja wa Ulaya mwaka jana kutokana na shutuma kwamba alisaidia kumpindua rais wa zamani wa Mali Ibrahim Boubacar Keita mwaka wa 2020. Alieleza kuwa vikwazo hivyo ni heshima.

What is the group's link with Russia?

Bw Diarra anaaminika kusajiliwa na kiongozi wa Wagner Yevgeny Prigozhin, na ameitaja Wagner kama "suluhisho" la mzozo nchini Mali.

Ni kawaida kuona kumbukumbu za Wagner na Kirusi zikioneshwa wakati wa mikutano ya kampeni ya Yerewolo, kama vile uchomaji wa alama za UN na Magharibi, hasa Kifaransa.

Baada ya mkutano wa kilele wa Urusi na Afrika ambao ulifanyika mnamo Oktoba 2019 huko Sochi, Yerewolo iliripotiwa kupokea pesa kusaidia ushawishi wa Urusi nchini Mali, kulingana na jarida la Afrika la Jeune Afrique lenye makao yake makuu nchini Ufaransa.

Inaaminika kuwa Bw Diarra aliwahi kuwasilisha ombi la kutia saini milioni 9 kwa ubalozi wa Urusi nchini Mali, akitaka ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi yake na Urusi uimarishwe.

"Nimekuwa nikisema hivi kwa miaka: Msukumo wangu, dira yangu ilikuwa uhusiano ambao rais wetu wa kwanza alikuwa nao na Umoja wa Kisovieti," Bw Diarra alisema mara moja katika mojawapo ya video zake.

Je, Urusi inashinda vita vya kuungwa mkono barani Afrika?

Kama ilivyo nchini Mali, Umoja wa Mataifa unakabiliwa na kudorora kwa msimamo wa kisiasa na usalama katika maeneo mengine ya Afrika.

Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati umekabiliwa na mashambulizi ya vyombo vya habari na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan na DR Congo pia unakabiliwa na uhasama wa umma.

Nchini Burkina Faso Adama Diarra ameonekana kuunga mkono hatua za utawala wa kijeshi wa nchi hiyo kukata uhusiano na Ufaransa na kuikumbatia Wagner.