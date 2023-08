Kauli 6 sumu kwenye ugomvi wa wanandoa na namna ya kuzijibu

Saa 2 zilizopita

Mojawapo ya mambo muhimu ni kutambua ikiwa mtu anaposema jambo kwako inakufanya uhisi kutojiamini au kukosa raha, "ni kama unajihoji mwenyewe," anaeleza Warren, mwandishi wa Letting Go of Your Ex: Skills to Heal the Pain of a Breakup and and Overcome Love Addiction”, 2023).