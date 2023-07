Kwanini Bollywood bado inatengeneza filamu zenye 'kudhalilisha wanawake na mawazo ya kizamani'

Chanzo cha picha, SCREENSHOT FROM YOUTUBE

Saa 1 iliyopita

Orodha ya filamu ilijumuisha War, Kabir Singh, Mission Mangal, Dabangg3, Housefull4 na Ibara ya 15 na filamu zinazolenga wanawake ni pamoja na Raazi, Queen, Lipstick Under My Burkha na Margarita with a Straw, miongoni mwa zingine.