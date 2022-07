Sakata 4 zinazomtia mashakani Waziri mkuu wa Uingereza

Saa 1 iliyopita

1. Chanzo cha mzozo

Pincher, ambaye alikuwa ameteuliwa na Waziri mkuu Johnson katika mwezi Februari- mwaka huu wakati wa mabadiliko ya baraza la in February of this year in the midst of an Executive reshuffle, resigned immediately.