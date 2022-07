Tetesi za soka Ulaya Alhamisi 14.07.2022

Dakika 45 zilizopita

Mshambuliaji wa Manchester United mreno Cristiano Ronaldo, 37, amepata ofa yenye thamani ya 300m euros (£254m) ili kucheza misimu miwili kwenye klabu moja ya Saudi Arabia. (TVI and CNN Portuguesa, via AS - in Spanish)