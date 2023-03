Jinsi unavyoweza kubaini picha za 'kukamatwa' kwa Trump ni za uongo

Dakika 15 zilizopita

Je, kuna kitu kinaonekana 'kutiliwa shaka'?

Henry Ajder, mtaalamu wa AI na mtangazaji wa kipindi cha redio cha BBC The Future Will be Synthesised, anasema teknolojia ya sasa si nzuri sana katika kuonyesha baadhi ya sehemu za mwili, hasa mikono.