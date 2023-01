Mwisho Wetu: Je! Ugonjwa wa fangasi unaweza kutugeuza sote kuwa mazombi?

Dakika 52 zilizopita

Aina za vimelea vya fangasi vya Cordyceps na Ophiocordyceps ni halisi. Ipo video game na tamthilia ya "The Last of Us" inayoonyesha nguvu ya mazombi, Lakini katika ulimwengu wa kweli, je, janga la Cordyceps - au linalosababishwa na fangasi mwingine - linaweza kutokea?