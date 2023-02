Jinsi jeshi la wanamaji wa Marekani linavyojipanga upya kwa tishio la China

Saa 1 iliyopita

Kwa hivyo ni nini kilichowakasirisha wote?

Yeyote ambaye amemwona John Wayne katika filamu ya kipengele cha 1949 The Sands of Iwo Jima au mfululizo mdogo wa hivi karibuni zaidi The Pacific uliotayarishwa na Steven Spielberg na Tom Hanks atakumbuka shughuli kubwa za amphibious; wanaume wakivamia ufukweni kutoka kwenye ndege na kadhalika.