Ukweli wa kushangaza kuhusu mpiganiaji wa haki za kiraia Martin Luther King

Hotuba ya 'Nina ndoto' iliboreshwa

Jina lake la kuzaliwa lilikuwa Michael King

King aliamua chuoni kuwa mhubiri

Alikamatwa zaidi ya mara 25

Aliandika vitabu vitano

Kitabu chake cha mwaka 1964, Why We Can't Wait, kilisimulia matukio yaliyosababisha kampeni ya kihistoria ya Birmingham, Alabama, kukomesha ubaguzi.