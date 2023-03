Maandamano ya upinzani Afrika, ni sawa na vuguvugu la`Arab Spring`?

Hata hivyo uchaguzi wa Februari umeiwekea alama ya kuuliza demokrasia. Wakati mgombea wa chama tawala All Progressive Congress Bola Ahmed Tinubu akiwa ametangazwa mshindi wa uchaguzi ,wapinzani wa Tinubu wamekwenda mahakama ya juu kupinga matokeo.

Kilichonishtuwa na kuwashtuwa wengi wakati wa kipindi cha kampeni ya uchaguzi ni kauli ya Tinubu kwamba `It is my turn` (Ni zamu yangu). Historia ya siasa za Nigeria imegubikwa na ushawishi wa majenerali wa kijeshi na matajiri wakubwa.