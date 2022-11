Kombe la Dunia 2022: Kauli ya balozi wa kombe la dunia Qatar kuhusu wapenzi wa jinsia moja 'haikubaliki'

Dakika 56 zilizopita

Hata hivyo, Conmebol, shirikisho la kandanda la Amerika Kusini, linasema ni "wakati wa kuacha mabishano".Kundi la kampeni la LGBTQ+ All Out lilitoa wito kwa Fifa "kukomesha ukimya na unafiki" kufuatia maoni ya Salman.

Katika maandamano nje ya jumba la makumbusho la Fifa mjini Zurich, msemaji kutoka All Out alisema: "Hii inakuja siku chache baada ya All Out na wengine kuwasilisha ushuhuda kutoka kwa LGBT+ Qatar kuhusu utekaji nyara, kuwekwa kizuizini bila kufunguliwa mashtaka, mateso na mazoea ya kubadili dini yanayofanyika katika wiki za hivi karibuni.