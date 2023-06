Tazama kilichotokea baada ya ndege za kivita za China na Marekani kukutana angani

Dakika 32 zilizopita

Tazama kilichotokea kati ya ndege hizo mbili za kivita:

Marekani

China

China has 3,200 tanks and 33,000 armored vehicles, according to data published by Global Firepower, a website that compares the military strength of countries around the world.