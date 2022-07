Jinsi na wakati wa kuona Mwezi mkubwa na unaong’aa zaidi wa 2022 wiki hii

Dakika 45 zilizopita

Mwezi kamili wa Julai pia utakuwa wa kwanza wa msimu na unaitwa na wenyeji huko Amerika Kaskazini Mwezi wa kulungu, yaani ‘Moon of the deer’, kwa sababu, kama wanavyoelezea katika Jarida la Amerika la ‘The Old Farmers Almanac, ni wakati wa mwaka ambao wanyama hao wa kiume kulungu wanamea pembe zao.