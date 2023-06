San Diego: Kitovu cha wapenzi wa jinsia moja ambacho hakijatambuliwa sana Marekani

San Diego imekuwa kimbilio la wanachama wa jumuiya za LGBTQ+ kwa miongo kadhaa. Katika kitabu chake Coming Out Under Fire: The History of Gay Men and Women in World War II, mwanahistoria Allan Bérubé alieleza kwamba jukumu la jiji hilo kama makao makuu ya kijeshi lilitokeza bila kujua tukio la wapenzi wa jinsia moja wakati wa vita.