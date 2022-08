Tetesi za soka Ulaya Ijumaa 26.08.2022

The Hammers pia wamekuwa na ofa ya pauni milioni 10 kwa kiungo wa kati wa Ubelgiji Hans Vanaken, 30, iliyokataliwa na Club Bruges. (Evening Standard)

Klabu hiyo ya Old-Trafford imetuma ombi la kumnunua beki wa kulia wa Bayern Munich Benjamin Pavard, 26. (L'Equipe - in French)

Hatua ya Liverpool ya kutaka kumsajili kiungo wa kati wa Uingereza Jude Bellingham, 19, inaweza kusaidiwa na Borussia Dortmund kutaka kumnunua kiungo wa kati wa Guinea Naby Keita, 27, ambaye alijiunga na The Reds mwaka wa 2018. (Express).

Kiungo wa kati wa Arsenal Albert Sambi Lokonga, 22, yuko kwenye orodha ya wachezaji wanaoteuliwa na Jose Mourinho katika klabu ya AS Roma akitafuta kuchukua nafasi ya Gini Wijnaldum aliyejeruhiwa. (AS Roma Live, via Express)