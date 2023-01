Pathaan ya Shah Rukh Khan: Nyota wa Bollywood kurudi tena

Dakika 24 zilizopita

Shabiki mmoja aliiita "paisa vasool [value for money] tajriba", akiongeza kuwa angejaribu kunasa filamu mara tu itakapotolewa. Lakini tangu mwanzo, Pathaan imekuwa ikihusishwa katika mabishano.

Chatterjee anasema ana "kutoridhishwa" kuhusu filamu, lakini ni "wazo la kuthubutu". Kwa miaka mingi, anadokeza, mwigizaji huyo amefanya majaribio ya maandishi, akicheza aina tofauti za majukumu, kama zile za My name is Khan, Chak de India na Love You Zindagi.