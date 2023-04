Tetesi za soka Ulaya Jumatano 05.04.2023

Dakika 18 zilizopita

Mshambuliaji wa Serbia Dusan Vlahovic, 23, atakuwa tayari kujiunga na Arsenal msimu huu wa joto, baada ya kuwakataa The Gunners kwa Juventus Januari mwaka jana. (Four Four Two)