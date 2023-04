Tetesi za soka Ulaya Jumatano 05.04.2023

Dakika 9 zilizopita

Mshambuliaji wa Serbia Dusan Vlahovic, 23, atakuwa tayari kujiunga na Arsenal msimu huu wa joto, baada ya kuwakataa The Gunners kwa Juventus Januari mwaka jana. (Four Four Two)