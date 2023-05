Ajali ya ndege - jinsi wafanyakazi wa WW2 Canada walivyonusurika

Tarehe 1 Mei, 1943 ndege iliyokuwa imebeba wafanyakazi wengi kutoka Canada ilianguka Uholanzi. Miaka themanini baadaye, BBC inasimulia tena matukio ya siku hiyo mbaya na matokeo yake makubwa, kama sehemu ya mradi wetu unaoendelea wa "We Were There", ambao huwashirikisha maveterani wa Uingereza wakisimulia hadithi zao wenyewe kwa vizazi vijavyo.