Wanyama wanaoota kama binadamu

Dakika 45 zilizopita

Inaondoa tu kile tunachofikiria kuhusu ubinadamu kuwa maalum - Teresa Iglesias

Samaki aina ya Cuttlefish wakati mwingine hubadilisha rangi akiwa amelala, jambo ambalo linapendekeza kuwa wanaweza kuwa wakijibu matukio katika ndoto (Mikopo: Getty Images)

Hakuna mtu anayejua kazi ya usingizi ni nini - Paul Shaw

Ikiwa samaki aina ya cuttlefish na buibui na aina nyingi za wanyama wengine huota, hilo linaibua maswali ya kuvutia kuhusu kile wanachopata, anasema David M Peña-Guzmán, mwanafalsafa katika Chuo Kikuu cha Jimbo la San Francisco na mwandishi wa kitabu When Animals Dream: The Hidden World of Animal. Wanyama wanaoota wanapaswa kuwa na uwezo wa kuona ulimwengu kulingana na mtazamo wao anasema.