Mtumwa ambaye picha yake ya kushangaza ilibadilisha mtazamo wa utumwa Marekani

Filamu iliyotolewa hivi majuzi "Emancipation" iliyoigizwa na Will Smith inasimulia hadithi ya mtumwa huyu, aliyepewa jina la utani " (Peter wa kuchapwa" lakini ambaye pia anajulikana kama Gordon).

Akiwa amechoka, akiwa na njaa na amevalia matambara, alianguka alipowaona wanajeshi weusi walioachiliwa wakipigana kukomesha utumwa nchini humo, kulingana makala ya Desemba 1863 katika gazeti la New York Daily Tribune mara moja aliomba kuandikishwa.

"Kulingana na Hifadhi ya Kitaifa ya Sanaa, mwandishi wa habari wa New York alisema picha hiyo inapaswa "kutolewa chapa mara 100,000 na kutolewa kwa kila jimbo."

Mateso ya utumwa yanaenea

Katika kitabu chao cha "Envisioning Emancipation: Black Americans and the End of Slavery," Profesa Krauthamer na mwandishi mwenza, mwanahistoria wa upigaji picha Deborah Willis, wanaeleza jinsi maendeleo ya upigaji picha yameruhusu taswira ya upinzani wa Gordon kutolewa tena kwa bei nafuu. kwenye kadi ndogo na kusambazwa sana.