Tetesi za Soka Ulaya Jumanne 08.08.2023

Wakati huo huo, Manchester United wamekataa dau la pauni milioni 30 kutoka kwa The Hammers kwa ajili ya kiungo wa Scotland Scott McTominay, 26. (Manchester Evening News).

Kiungo wa kati wa Italia Jorginho, 31, anaweza kuondoka Arsenal na kujiunga na klabu ya Uturuki Fenerbahce licha ya kujiunga na The Gunners kutoka Chelsea kwa £12m mwezi Januari. (Times)

The Gunners pia wanaendelea na mazungumzo na Brentford kuhusu uhamisho wa mlinda mlango wa Hispania David Raya lakini Bayern Munich pia wanamtaka kipa huyo mwenye umri wa miaka 27. (Thats' Football via Twitter)