Alidina Visram: Mjasiriamali wa Kigujarati anayejulikana kama 'Mfalme Asiyetawazwa' wa Uganda

Safari ndefu ya kuelekea Afrika Mashariki

David Humbara, akirejea ukurasa wa 38 wa kitabu cha 'Kinoin, Capitalist, The State and Prosperous', anaeleza kuwa Alidina alianza biashara yake Bagamoya mwaka 1877 na baada ya muda ikapanuka hadi maeneo ya Dar es Salaam, Sadani, Tunde na Ujiji.

Heinrich Brod katika kitabu chake 'British and German East Africa' ametaja uagizaji wao kuwa ni laki mbili huku mauzo yao yakiwa ni laki moja.

'Mfalme wa biashara ya pembe za ndovu'

Dk. Wali Jamal anaandika katika kitabu chake 'Uganda Asians We Contributed' kwamba watalii wengi walikuja hapa kufanya kilimo au uwindaji katika bara la Afrika.

Ufunguzi wa maduka kando ya reli

Hata hivyo, watu kutoka jamii nyingine na jumuiya pia walifanya biashara kwa Alidina. Maduka yao yalikuwa na mpangilio wa aina ya 'shop house', ukichanganya malazi na duka. JS Mangat ameyataja haya katika kitabu chake 'A History of the Asiaans in East Africa'. Mbali na hayo, pia alijishughulisha na kilimo.