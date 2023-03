Rafiki aliyemuongoza Shamima Begum kujiunga na IS alimdhihaki kama asiyeamini

Rafiki mkubwa wa Shamima Begum, ambaye anasema alimshawishi kujiunga na IS, amefuatiliwa na BBC baada ya kutoroka kutoka kwenye kambi ya mahabusu nchini Syria.

BBC pia ilibaini kuwa Sharmeena alikuwa anachangisha pesa mtandaoni kwa ajili ya wajumbe wa kundi la ugaidi la IS, jambo ambalo ni kinyume cha sheria.

Kamanda wa ngazi ya juu wa Syria anahofia kuwa pesa kama hizo zinaweza kulisaidia kundi la IS kujikusanya tena.

Akijionyesha kama mtu anayewahurumia Islamic State(IS), mwandishi wa habari katika hadithi ya podcast ya Shamima aliwasiliana na Sharmeena kweye intaneti baada ya kutoroka kutka kambi ya Syria ya inayofahamika kama gereza la Camp Hol kwa ajili ya wanawake waliokuwa na IS, pamoja na watoto wao.

Kupatikana katika mtandao wa kijamii

Miezi miwili baadaye Shamima na marafiki wengine wawili walimfuata mwanafunzi mwenzao katika kile kinachoitwa caliphate ambacho kilianzishwa na IS.

Shamima alienda kuolewa na mpiganaji wa IS na akazaa naye watoto watatu ambao wote walifariki. Baada ya kuanguka kwa IS katika mwaka 2019 alipatikana akiwa anaishi katika kambi nchini Syria, akiwa amevuliwa uraia wa Uingereza.

Shamima anasisitiza kuwa ni Sharmeena ambaye alimshawishi ajiunge na IS na akafuata nyayo zake.

Licha ya tetesi kwamba Shamima Begum alikuwa akifanya kazi katika Hisba – polisi ya kidini ya IS – na kutengeneza fulana za kulipua mabomu ya kujitoa mhanga, Sharmeena anasema nadharia za aina hiyo ni "matusi".

Katika mazungumzo na BBC, alimdhihaki Shamima kama mtu aliyeshindwa na mkosa Imani, akisema aliharibu sifa ya wanawake ambao walijiunga na IS.

Mjumbe wa zamani wa IS ameiambia BBC kuwa Sharmeena ni shabiki tu hata kwa viwango vya IS. Alipoulizwa iwapo anajutia kujiunga na IS, Sharmeena alikwepa jibu, akisema tu kwamba hataki kurudi Uingereza na kwenda gerezani.