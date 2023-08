Raman Raghav: Muuaji aliyeachiwa na Polisi na kwenda kuua watu wengi zaidi

Dakika 55 zilizopita

Mauaji ya Kikatili

Baada ya miaka miwili

Ramakant Kulkarni kisha alistaafu kama Mkurugenzi Mkuu wa Polisi wa Maharashtra. Baada ya kustaafu, aliandika kitabu 'Footprints on the Sand of Crime.' Imeandikwa kwa kina jinsi Raman Raghav alivyokamatwa katika kesi ya mauaji.