Kutana na mtoto wa miaka 11 ambaye michoro yake inauzwa maelfu ya dola

Huko, wakati Andrés alipigwa picha na waandishi wa habari na watazamaji kwenye usiku wa ufunguzi na kuwasalimu wakusanyaji na watu mashuhuri, Chase Contemporary, jumba la sanaa la New York ambalo linamwakilisha, liliuza karibu kazi zake zote.

Bei za juu

Kazi ya Kujitokea

Pesa zilizopatikana kupitia kazi yake 'Invasion of Ukraine' zilipelekwa kama michango kusaidia watoto katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita.

Mtoto Tofauti

"Ndiyo ilikuwa. Na leo ni wazi kuwa nilishinda: in thamani mara 30 zaidi.

Na Andrés sasa pia ana mtangazaji wa kumtangaza, Sam Morris, mkongwe wa sanaa ya New York na eneo la ukumbi wa michezo.

Kushuku

"Kuna watu wengi wanaoamini wasanii wapya kama aina ya mali iliyolindwa dhidi ya mfumuko wa bei," alisema Alexandre Shulan, mmiliki wa Lomex, jumba la sanaa la New York linalobobea kwa wasanii wanaochipukia, kwa gazeti la Marekani The New York Times.