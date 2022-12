Filamu za kutazama wakati huu wa mapumziko

Author, Lizzy Masinga

Nafasi, BJ

Dakika 11 zilizopita

Chanzo cha picha, Credit: Picturehouse Entertainment

Kipindi cha mwisho wa mwaka ni wakati wa mapumziko ya wanafamilia kuelekea sikukuu ya Krisimasi na mwaka mpya.

Kipindi hiki wanafamilia, ndugu na jamaa hukutana pamoja kufurahia majira haya kwa namna mbalimbali ikiwemo kutazama filamu kwa ajili ya kujifunza mambo mapya lakini pia kuburudika.

Je wakati huu ni filamu gani ambazo zitakufurahisha wakati huu wa mapumziko?

Hizi ni filamu ambazo hazitakutoa kwenye televisheni yako katika majira haya ya mapumziko ya sikukuu.

Tori and Lokita

Jean-Pierre na Luc Dardenne wamewahi kuandika na kuelekeza filamu fupi za kuhusu ukosefu wa haki katika jamii, lakini Tori na Lokita ni "filamu ya hasira zaidi ambayo ndugu wa Dardenne wamewahi kutengeneza", anasema David Ehrlich katika IndieWire.

Mashujaa vijana wa filamu hiyo, iliyochezwa na Pablo Schils na Joely Mbundu, ni wahamiaji wa Kiafrika ambao wanaishi katika makazi nchini Ubelgiji.

Wanapambana ili kuepuka kufukuzwa nchini, na wanapaswa kupeleka dawa za kulevya kulipa genge la wasafirishaji wa watu, lakini wanadumishwa na ushujaa wao, akili zao za haraka, na urafiki wao usioweza kuvunjika.

Babylon

Chanzo cha picha, Paramount Pictures

Kuvutiwa kwa Damien Chazelle na enzi ya dhahabu ya Hollywood kipindi ambacho aling'aa kupitia filamu yake kubwa zaidi, La La Land, lakini muongoza filamu na mwandishi anaenda mbali zaidi huko Babeli, tamthilia ya vichekesho.

Ni mfululizo wa matukio ya ngono na madawa ya kulevya ilichezwa na Brad Pitt kama mwigizaji nyota wa filamu, Margot Robbie, Diego Calva kama msaidizi wa studio, Jovan Adepo kama mpiga tarumbeta wa jazz na Jean Smart kama mwimbaji. mwandishi wa habari za udaku asiye na huruma.

Wote wanapigania nafasi katika "jamii hii ambayo ilikuwa imejengwa haraka sana, kwa njia hii isiyozuiliwa, isiyojali," Chazelle alimwambia Lauren Huff katika Entertainment Weekly. "[Babeli] lilikuwa jina lililotumiwa kuelezea Hollywood katika siku hizo, wazo la mahali pa dhambi, jiji la upotovu ambao ulikuwa unaelekea uharibifu."

Single all the way

Katika jitihada za kuzuia maswali ya kila mwaka ya familia yake kuhusu hali ya uhusiano wake, Peter (Michael Urie) anamuomba rafiki yake wa karibu kujifanya kama mpenzi wake wakati wa likizo.

Kile ambacho Peter hatarajii, hata hivyo, ni kwamba mama yake angemweka pamoja na mwalimu wake wa mazoezi ya viungo - wala kwamba kunaweza kuwa na uhusiano zaidi na Nick zaidi ya urafiki tu. Ni filamu nzuri ambayo usingethubutu kuikosa

The Princess Switch

Hii ni falamu ya kusisimua kuhusu mpishi wa keki wa Marekani (Vanessa Hudgens) anashindana katika shindano la kuoka mikate ya Krismasi ambapo anakutana na mchumba wa mfalme na anashangaa kugundua wanafanana.

Nani angethubutu kupinga fursa kama hiyo ya kubadilishana maisha kidogo haraka? Na kisha, ni nani angeweza kukataa kufuata hadithi ya watu wanaofanana zaidi katika filamu hii?

Empire of light

Chanzo cha picha, Searchlight Pictures

Baada ya filamu mbili moja ya kivita ya 1917, Sam Mendes anabadilisha uelekeo na mradi murua, wa binafsi zaidi: Empire of Light ndiyo filamu ya kwanza ambayo ameandika mwenyewe, bila waandishi wenza wowote.

Ikiwa mchezo wa kuigiza wa ucheshi wa Mendes unasimulia hadithi za naibu meneja wake (Olivia Colman), bosi wake mhalifu (Colin Firth), na mwajiri mpya mtanashati (Micheal Ward. ) ambaye anapaswa kukabiliana na unyanyasaji wa kibaguzi.

National Lampoon's Christmas Vacation (1989)

Clark Griswold anachotaka ni "Krismasi ya familia ya kufurahisha na ya kizamani." Anaichukua familia yake msituni kukata mti wa Krismasi; kupamba nje ya nyumba na taa na kufurahia kuwa pamoja na jamaa.

Pia anatumia bonasi nzuri na nono anayotarajia kutoka kwa bosi wake kulipia gharama ya bwawa jipya la kuogelea.

Kuna shida moja tu: katika filamu hii .. inamaanisha kuwa hata kufika msituni Chevy Chase na ukoo wa Griswold wananufaika vyema na likizo ambapo kila kitu kinakwenda vibaya.Hii ni moja ya filamu zinazofurahisha sana.

The Whale

Chanzo cha picha, A24

Huwezi kujua kitakachotokea kwenye Tuzo za Oscar, lakini ingekuwa ni jambo la kusikitisha sana iwapo Brendan Fraser hangeshinda kipengele cha muigizaji bora zaidi kwa utendaji wake wa kuvutia katika The Whale, iliyoongozwa na Darren Aronofsky.

Fraser ameigiza Charlie, mhadhiri wa Kiingereza ambaye ni mnene kiasi kwamba hawezi kutoka kwenye kiti chake, achilia mbali nyumba yake. Wageni mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mlezi wake mwaminifu (Hong Chau) na binti yake mwenye uchungu (Sadie Sink), wanatambua kwamba ikiwa hatabadilisha maisha yake, atakufa ndani ya wiki.