Mohammed bin Salman: Kiongozi wa Saudi Arabia apewa kinga ya Marekani kutokana na mauaji ya Khashoggi

Saa 1 iliyopita

Yeye - pamoja na kundi la kutetea haki za binadamu la Democracy for the Arab World Now (Dawn), lililoanzishwa na Bw Khashoggi - walikuwa wakitafuta fidia ambayo haijatajwa nchini Marekani kutoka kwa mwana wa mfalme kwa mauaji ya mchumba wake.