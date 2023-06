Je, ni mawe gani haya ya ajabu yamepatikana katika mwamba wa miaka bilioni 2.8

Dakika 58 zilizopita

Lakini ilikuaje hadi kuwa na umbo hili?

Ndiyo maana jumuiya inayojulikana kama Society for the Rational Investigation of Paranormal Phenomena ilitafuta ushirikiano wa Cairncross kukanusha hoja zilizokuwa zikipata wafuasi zaidi na zaidi.