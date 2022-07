Ni nini hutokea watoto wachanga wakiachwa kulia?

Mbinu ya mtoto "kuachwa kulia" ilianzaje?

Mwaka 1892, mtaalamu wa masuala ya watoto "baba wa watoto", Emmett Holt, alisema mtoto mchanga kuachwa kulia kuna manufaa kwake: "kwa mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, kilio hupanua mapafu", aliandika katika kitabu chake cha The Care and Feeding of Children kinachoangazia masuala ya ulezi.