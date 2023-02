Matangazo ya mamilioni ya fedha kuhusu Yesu yanayozua utata Marekani

Chanzo cha picha, HEGETSUS.com Maelezo ya picha, Moja ya matangazo ambayo yalionyeshwa wakati wa Super Bowl yalionyesha matukio ya vurugu na fujo na baadaye kudai kuwa "Yesu aliwapenda watu tunaowachukia."

Dakika 45 zilizopita

Ushindi mwembamba wa timu ya Kansas City na onyesho la Rihanna wakati wa mapumziko sio mada pekee iliyoibua hisia kwenye mechi ya Super Bowl, fainali ya ligi ya kandanda ya Marekani iliyofanyika Jumapili.

Miongoni mwa matangazo ya televisheni ambayo yalitangazwa wakati wa mechi hiyo, kulikuwa na mfululizo wa utangazaji ambao ulivuta hisia za pekee.

Tofauti na matangazo mengine ya bidhaa za wateja kama vile vinywaji baridi na magari, matangazo haya yalimtangaza Yesu Kristo.

Na yamewaudhi watu na makundi yenye mitazamo pinzani ya kisiasa.

"Je ni ufashisti" ?

Msururu wa matangazo ya tovuti ya kiinjilisti ya Kikristo ya He Gets Us ("Anatuelewa") umekuwa ukionekana kwenye televisheni ya Marekani tangu mwaka jana wakati wa matukio ya michezo na pia katika Tuzo za Grammy.

Matangazo ya biashara yana picha za kuvutia nyeusi-na-nyeupe za matukio ya hivi majuzi ili kuwasilisha maadili ya Kikristo katika maisha ya kisasa.

Chini ya kauli mbiu kama vile "wapende adui zako" au "Yesu alikuwa mkimbizi", wanasawazisha masihi wa Ukristo na mshawishi "aliyeghairiwa", mkimbizi, mfanyikazi anayehitaji na dhana zingine.

Na kwenye Super Bowl walizua hasira kwenye ncha tofauti za wigo wa kiitikadi.

Chanzo cha picha, Getty Images Maelezo ya picha, Mbunge wa Democrats, Alexandria Ocasio-Cortez aliandika kwenye mtandao wa Twitter hasira yake kwenye kampeni wakati wa mchezo.

Mbunge wa mrengo wa kushoto wa chama cha Democratic Alexandria Ocasio-Cortez kutoka New York alitweet: "Kuna kitu kinaniambia Yesu *asingetumia* mamilioni ya dola kwenye matangazo ya Super Bowl ili kufanya ufashisti uonekane mzuri."

Kwa upande mwingine, Charlie Kirk, mwanzilishi wa kikundi cha mrengo wa kulia cha chuo kikuu cha Turning Point USA, alisema matangazo "tafadhali yanaendelea."

Alitaja kampeni hiyo "moja ya huduma mbaya zaidi kwa Ukristo katika enzi ya kisasa" na kuwaita waendelezaji wake "wadanganyifu".

Wakuzaji wa kampeni

Ni nani anafadhili kampeni hiyo na kwa nini imekusanya watu wengi wanaoipinga?

Tovuti hiyo haielezi mengi kuhusu pesa za kampeni , ikibainisha kuwa "watu wengi wanaoendesha gari la Yeye Anatupatia , ikiwa ni pamoja na wafadhili wetu, wanachagua kutojulikana kwa sababu wao sio wahusika wakuu na hawataki mikopo".

Hata hivyo, David Green, bilionea mwanzilishi wa maduka ya ufundi ya Hobby Lobby, alithibitisha mnamo Novemba kuwa yeye ni mmoja wa wafadhili wakuu wa kampeni hiyo, ambayo bajeti yake ya awali ilikuwa karibu dola za Kimarekani milioni 100.

Green anajulikana kwa maadili yake ya Kikristo ya kihafidhina yenye nia moja.

Katika kesi ya kihistoria ya Mahakama ya Juu ya 2014, Hobby Lobby ilishinda haki ya kukataa huduma kwa misingi ya kidini ya kuzuia mimba na kidonge cha asubuhi { morning after pill} katika mpango wake wa afya wa wafanyakazi.

Kampuni hiyo pia hapo awali ilishutumiwa kwa chuki dhidi ya watu wa jinsia moja.

Jacobin, jarida linaloegemea upande wa kisosholisti, lilisema Wakfu wa Servant ulitoa dola milioni 50 kwa Alliance Defending Freedom, shirika lililoteuliwa kama kikundi cha chuki dhidi ya LGBT na shirika la utetezi wa haki za kiraia Southern Poverty Law Center.

Je, matangazo yanamchukiza nani?

Tovuti hiyo inasema: "Hatuko 'kushoto' au 'kulia' au shirika la kisiasa la aina yoyote."

Na, wakati mrengo wa kushoto unaelekeza hasira zao kwenye kampeni kwa sababu ya watangazaji wake ni akina nani na matumizi makubwa ya pesa - wanahoji kuwa kuna njia bora za kutumia pesa - ukosoaji kutoka kwa kulia unalenga yaliyomo kwenye matangazo yenyewe.

Kwa maana hii, tangazo linalosimulia historia ya familia ya Yesu Kristo likiwa na picha za familia za raia wa Amerika Kusini wanaokimbilia Marekani linashangaza sana.

Video inahitimisha kwa maneno: "Yesu alikuwa mkimbizi."

Baadhi hutafsiri matangazo haya na mengine kama kukuza mawazo ya kisiasa ya mrengo wa kushoto kuhusu uhamiaji na utofauti.

Chanzo cha picha, Getty Images Maelezo ya picha, Charlie Kirk anaongoza kikundi cha chuo cha kihafidhina.

"Unadhani mipaka iliyo wazi ni ya kibiblia?" mwanzilishi wa Turning Point USA alikemewa.

Idadi ya Wamarekani wanaojitambulisha kuwa Wakristo imepungua kwa kasi katika miongo ya hivi karibuni.

He Gets Us hakujibu lawama hizo moja kwa moja, badala yake aliangazia umakini ambao kampeni imeweza kupata, akitaja kampuni mbili za uuzaji ambazo ziliorodhesha matangazo yao ya Super Bowl kati ya yaliyozungumzwa zaidi mtandaoni.

Mbali na wimbi la tweets kuhusu matangazo, data ya Google ilionyesha ongezeko kubwa la utafutaji wa kampeni hiyo wakati wa mchezo.