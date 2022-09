Je matokeo ya uchaguzi wa Kenya yalichakachuliwa?

Dakika 54 zilizopita

William Ruto alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais nchini Kenya was declared the winner of Kenya's presidential election zaidi ya wiki mbili zilizopita akiwa na asilimia 50.5 ya kura, lakini mpinzani wake Raila Odinga anapinga matoke, akidai kuwa ni ulaghai.