Kiongozi wa zamani wa genge la wahalifu ashtakiwa kwa mauaji ya Tupac

Dakika 30 zilizopita

Kwa ujumla 2pac ameuza zaidi ya nakala milioni 75 za kazi zake duniani kote. Baadhi ya vibao vyake maarufu zaidi ni California Love, All Eyez On Me na Changes.