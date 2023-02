Kwa nini jiji la Lagos linaweza kuamua mshindi wa uchaguzi Nigeria

Saa 1 iliyopita

"Aliwahi kubuni nafasi za kazi hapo awali na ataifanya hivyo tena," alisema Jimoh Adesina, 40, dereva wa mabasi ya umma huko Lagos ambaye anamuunga mkono Bola Tinubu wa chama tawala cha All Progressives Congress (APC).

Ndio maana kauli mbiu yake ya uchaguzi ni Emi Lokan, ambayo inatafsiri kwa urahisi kuwa It Is My Turn, kimsingi ni mwito wa kutaka ukarimu ulipwe ili kuunga mkono azma yake ya urais.