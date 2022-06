Chanzo cha kidonge cha tiba ya vidonda vya tumbo kutumika kuavya mimba duniani

Lakini Shirika la Afya Duniani (WHO) linasema ikiwa dawa ya mifepristone haipatikani pia misoprostol inaweza kutumiwa peke yake.

"Matumizi mengine ya dawa hii ilivyoenezwa"

"Hii ilitokea katika miaka ya 1980 na wanawake, ambao ni wazi walikuwa na rasilimali kidogo, walianza kutambua kwamba dawa ambayo ilitengenezwa kutibu idonda vya tumbo hatimaye ilisababisha kutengana kwa nyumba ya uzazi," Dkt. Georgina Sánchez Ramírez aliiambia BBC Mundo, mwandishi wa "Realities and Challenges of Medication Abortion in Mexico"