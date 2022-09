Je nini kinachofuata baada ya kifo cha Malkia?

Je kutakuwa na mapumziko ya kitaifa?

Je, matukio yataghairishwa?

Hatua ya sita ya mbio za baiskeli za Tour of Britain, zilizopangwa kufanyika Ijumaa, hazitaendelea. Na siku ya pili ya mechi ya kriketi ya majaribio kati ya Uingereza na Afrika Kusini siku ya Ijumaa imeahirishwa, na hakuna uthibitisho wa ikiwa mchezo uliosalia wa siku ya tano utafanyika.

Matangazo ya BBC ya Alhamisi na Ijumaa yamesitishwa, pamoja na tamasha la Last Night of the Proms siku ya Jumamosi.