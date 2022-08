Shamima Begum: Jasusi wa Canada alimuiba msichana wa shule na kumpeleka Syria

Dakika 59 zilizopita

Afisa wa ngazi ya juu wa ujasusi, katika shirika ambalo ni sehemu ya muungano wa dunia wa ugaidi dhidi ya IS, aliithibitishia BBC kuwa Rasheed alikuwa akitoa taarifa kwa shirika la ujasusi la Canada wakati akiwatorosha wat una kuwapeleka katika IS.

Rasheed pia alikudanya taarifa kuhusu IS, akichora ramani za maeneo ya nyumba za wapiganaji wa Magharibi wa IS nchini Syria, akitambua makazi ya IP na maeneo yenye Intaneti katike eneo linalodhibitiwa na IS, na kuchukua picha za mazungumzo aliyokuwa nayo na wapiganaji wa IS.