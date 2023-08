Tetesi za soka Ulaya Jumamosi 26.08.2023

Dakika 25 zilizopita

Everton wanakaribia kukubali dili la pauni milioni 25.7 kumsaini mshambuliaji wa Udinese Mreno Beto, 25. (Tuttomercatoweb - in Italian).

Liverpool wanatafuta kupata huduma za beki wa Bayer Leverkusen wa Ecuador Piero Hincapie, 21. (four four two)