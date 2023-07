Mafao ya talaka: Jinsi makampuni yanavyosaidia wafanyakazi kukabiliana na talaka

Dakika 45 zilizopita

Kusaidia wafanyakazi

Faida hizi zimewezekana kufikiwa - na zimewekwa kwa wakati mzuri – kwani ilibainika kuwa wafanyikazi wengi wanapitia matatizo ya afya ya akili, na, kwa njia nyingi, kufanya kuwa kawaida mazungumzo ya mfadhaiko mahali pa kazi katika jamii, anasema Peter Cappelli, profesa wa usimamizi katika Shule ya Wharton, na mwandishi wa kitabu, ‘Our Least Important Asset: Why the Relentless Focus on Finance and Accounting is Bad for Business and Employees’.