Mchungaji wa Marekani aliyenusurika miaka 17 katika jeshi lililosahaulika msituni

Huo ndio ulikuwa wakati Hin Nie alipofikiwa na wapiganaji wa United Front for the Liberation of Oppressed Races (Fulro), vuguvugu la waasi wenye silaha ambalo lilitetea uhuru wa makabila madogo yaliyoitwa Montagnards. Watu hawa wa nyanda za juu kwa muda mrefu wamekabiliwa na mateso nchini Vietnam sababu ikiwa ni pamoja na imani yao ya Kikristo.