Kasri la Buckingham lakataa wito wa kurudisha mwili wa Mwanamfalme wa Ethiopia

Saa 1 iliyopita

Huenda Waingereza walifikiri hii ilikuwa kuwaweka salama na kuwazuia kukamatwa na pengine kuuawa na maadui wa Tewodros, waliokuwa karibu na Maqdala, kulingana na Andrew Heavens, ambaye kitabu chake The Prince and the Plunder kinasimulia maisha ya Alemayehu.