Tetesi za soka Ulaya Ijumaa 15.09.2023

Dakika 14 zilizopita

Beki wa Chelsea na England Reece James, 23, ameteuliwa na Real Madrid kama mbadala wa muda mrefu wa Mhispania Dani Carvajal, 31. James alisaini mkataba wa miaka sita na The Blues mnamo 2022. (Diario AS – In Spanish}.