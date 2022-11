Tetesi za soka Ulaya 24.11.2022

Dakika 46 zilizopita

Manchester United itajaribu katika dirisha la usajili la Januari kumrejesha mshambuliaji wa Barcelona na Uholanzi Memphis Depay, 28, ambapo aliondoka mwaka wa 2017. (Sport - in Spanish).

Manchester United wanaamini kwamba kuwa na mashabiki wengi kimataifa kutawavutia wanunuzi wa Liverpool kwenda Old Trafford. (Watch)

Winga wa zamani wa Manchester United David Beckham yuko tayari kufanya mazungumzo na watu wanaoweza kuwania zabuni ya klabu hiyo. (Financial Times)

Chelsea na Liverpool wanatazamiwa kumkosa mchezaji anayesakwa katika uhamisho wa Januari Konrad Laimer huku kiungo huyo wa kati wa RB Leipzig na Austria, 25, akitaka kujiunga na Bayern Munich mkataba wake utakapokamilika msimu wa joto. (Bild, via Express)

West Ham wanatarajia kumpoteza kiungo wa kati wa Uingereza Declan Rice, 23, kwa klabu ya Ligi ya Mabingwa mwaka ujao, bila kujali kile ambacho The Hammers watapata msimu huu. (Football Insider)

Atletico Madrid wanataka kumsajili mshambuliaji wa Borussia Monchengladbach na Ufaransa Marcus Thuram, 25. (AS, via Mundo Deportivo - in Spanish)