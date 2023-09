Tetesi za soka Ulaya Jumatatu 25.09.2023

Saa 1 iliyopita

Mshambulizi wa timu ya taifa ya Uingereza Ivan Toney yuko tayari kuondoka Brentford mwezi Januari na klabu hiyo iko tayari kumwachia mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27, ambaye anatumikia marufuku ya miezi minane kwa kukiuka sheria za kamari za Shirikisho la Soka, aondoke ikiwa thamani yao ya £60m itaafikiwa. (The mirror on Sunday)

Arsenal, Tottenham na West Ham zote zinafuatilia uwezekano wa kumnunua winga wa Paris St-Germain na Ufaransa Ousmane Dembele, 26, ambaye alijiunga na mabingwa hao wa Ufaransa msimu wa joto tu kutoka Barcelona. (The Mirror on Sunday)

Van de Beek anaivutia Villarreal baada ya kukosa kupendwa na Manchester United. (Fichajes – In Spanish)

Everton itajaribu kujadili upya masharti ya uhamisho wa kiungo wa kati wa Uingereza Dele Alli, 27, kutoka Tottenham huku Spurs ikitarajiwa kupokea pauni milioni 10 atakapovuka mechi 20 akiwa na Everton. Lakini hali ya kifedha ya The Toffees inaweza kuwalazimisha kufungua mazungumzo. (Sunday Express)

West Brom inaripotiwa kuongeza kasi ya kutafuta mmiliki mpya, huku mfanyabiashara wa Uchina Guochuan Lai akitaka kuiuza kabla ya mwisho wa mwaka. (The Sunday Mail )

Chelsea na Bayern Munich zimesalia na nia ya kumsajili mlinda lango wa England na Arsenal Aaron Ramsdale, 25, ambaye amepoteza nafasi yake kama nambari moja wa The Gunners. (The Mail on Sunday)