Kurejea kwa wanasiasa wa upinzani ni mwanzo mpya wa siasa Tanzania?

Dakika 53 zilizopita

Katika safu yake ya kila wiki kwenye gazeti la lugha ya Kiingereza la The East African wiki hii, mwandishi wa habari mkongwe nchini Tanzania, Jenerali Ulimwengu, ameandika kuhusu hatari ya kuwasifia wanasiasa kwa sababu wanaweza kubadilika wakati wowote na uliyesifia ukajutia kauli yako.

Siasa za Tanzania na maisha ya ughaibuni

Ni mabadiliko ya kweli au geresha?

Katika makala yake niliyoizungumzia awali kwenye gazeti la The East African, Jenerali aliandika; “Sifa pekee kubwa ambayo naweza kumpa Rais Samia ni kwamba anafanya mabadiliko makubwa kwenye siasa za Tanzania pasipo kupiga kelele nyingi na badala kuacha vitendo vizungumze”.

Changamoto za mfumo wa demokrasia ya kiliberali

Katika andishi lake lililotoka mwaka jana la Parties, Democracies and the Ideal of Anti -Factionalism, David Ragazzoni aliandika kuhusu asili ya vyama vya siasa vya sasa ambapo changamoto kubwa ni kuwa na vyama “vinavyomsikiliza zaidi kiongozi wa chama, vinavyojali viongozi na vinavyotaka wananchi wawe wasikilizaji tu badala ya washiriki”. Hii ndiyo changamoto kubwa zaidi kwa mustakabali wa maendeleo ya siasa za Rais Samia.