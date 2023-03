Maandamano ya kila mara baada ya uchaguzi Kenya: Faida au hasara?

Raila Odinga alirejea muda mfupi baadaye, kujiunga na harakati za kupigania haki na maslahi ya raia mwezi Februari 1992.Alijiunga na chama kipya cha FORD (“Forum for the Restoration of Democracy”) kikiongozwa na baba yake, yaani Jaramogi Oginga Odinga. Papo hapo alipewa nafasi ya Naibu mwenyekiti wa kamati ndogo chamani humo.