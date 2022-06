Utoaji mimba nchini Marekani - nini kinafanyika?

Saa 1 iliyopita

Kwa sababu za umaskini

Chanzo cha picha, Los Angeles Times via Getty Images

Utoaji mimba nchini Marekani - nini kinafanyika?

Vita dhidi ya sheria

Kwa Marcela Howell, rais na Mkurugenzi Mtendaji wa In Our Own Voice - ushirikiano wa kitaifa wa mashirika ya wanawake weusi yenye ajenda ya haki ya uzazi – ubatilishaji huo sasa unaonyesha wasiwasi mkubwa: "Sio tu kuhusu utoaji mimba, kwa wanawake weusi ni kuhusu uhuru wa mwili".