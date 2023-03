Tetesi za soka Ulaya Jumatano 29.03.2023

Dakika 14 zilizopita

Chelsea bado hawajaanza mazungumzo ya mkataba mpya na kiungo wa kati wa Croatia Mateo Kovacic, huku Manchester City wakimtaka. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 amebakiza miezi 16 katika mkataba wake wa sasa. (Standard) Liverpool wako tayari kulipa zaidi ya £60m kumnunua beki wa kati wa Napoli na Korea Kusini Kim Min-jae, 26, ambaye pia anasakwa na Manchester United. (Rai, via Four Four Two) Arsenal wana nia ya kumsajili kiungo wa kati wa Denmark Jesper Lindstrom, 23, ambaye Eintracht Frankfurt itamruhusu kuondoka kwa ada ya takriban euro 30m. (Sport 1)