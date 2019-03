Njiwa Armando' pia amebandikwa jina la 'gwiji wa mashindano ya magari 'Lewis Hamilton' kwa sababu ya mwendo wake wa kasi na mbali. Amewahi kuibuka mshindi katika michuano kadhaa ya mbio za njiwa.

Amekuwa akishirikishwa kwenye mbio kadhaa zikiwemo mashindano ya 2018 Ace Pigeon championship, na vilevile 'the 2019 Pigeon Olympiad and the Angoulême -na aliibuka mshindi katika nyote!

Hicho ndio kivutio chake kikubwa kwa mujibu wa wasimamizi wake kutoka kwa jumba la mnada liitwayo Pipa . Hata hivyo ameshafika umri wa 'kustaafu' miaka mitano- La kutia moyo ni kuwa njiwa huyo ni baba wa vitoto njiwa kadhaa. Je, unadhani njiwa huyo anastahili kununuliwa kwa hela nyingi kiasi hicho?

